Samsung порадует россиян крайне бюджетным смартфоном в 2021 году

Компания Samsung обрадовала своими планами выпустить в следующем году на российский рынок достаточно недорогой смартфон под названием Samsung Galaxy A02s. Однако характеристики данной модели оставляют желать лучшего. При этом экран у смартфона будет не маленьким — 6,5 дюймов. Известно, что расширение у дисплея планируется в 720 x 1600 пикселей.

У бюджетного Samsung Galaxy A02s будет целых три камеры. Одна из которых 12 Мп, а две другие по 2 Мп. Кроме того, гаджет создан на процессоре Snapdragon 450.

Бюджетная модель будет представлена с тремя вариантами ОЗУ. Так, россияне смогут приобрести вариант с 32, 64 или 128 ГБ памяти. Стоимость гаджета для России пока не известна.