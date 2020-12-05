Путин пообещал расширить территорию страны

Президент Российской Федерации Владимир Путин, заявил, что планирует расширить территорию России.

Глава государства провел онлайн-встречу с волонтерами, а также финалистами конкурса «Доброволец России». В ходе онлайн-конференции Путин заявил, что расширение российского государства будет происходить за счет территорий Севера и Арктики. Также Путин отметил, что расширение границ это совершенно очевидные вещи.

Кроме того, президент подметил, что названные территории интересны России, так как свыше 70% территории находится в северных широтах.

Ранее сообщалось, что президент встречался с председателем правления Сбербанка Германом Грефом. На встрече Путин заявил, что экономическая активность жителей страны постепенно увеличивается.