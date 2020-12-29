Депутаты поздравляли жителей Петербурга по принципу электората



Депутаты Санкт-Петербурга, которые числятся как в городском парламенте, так и в Государственной думе, а также в муниципальных советах, под Новый год сделали подарки местных жителям Петербурга. Подарки от депутатов представляют собой наборы из карандашей, календарей, открыток, макарон и каш. Все предметы подарков представлены с изображениями избранных кандидатов.

Сергей Самусев сообщил в социальной сети "Вконтакте" на своей странице, что в местном управлении города не ставили задачу вложения депутата Государственной думы. По его мнению, местное самоуправление не место для популяризации политиков, которые не имеют отношения к округу.