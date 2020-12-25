В Питере образовались девятибалльные пробки

Сейчас в городе зафиксированы девятибалльные пробки. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Пробки", по его данным к шести часам вечера пробки продолжают увеличиваться.

На Ивановской и Народной улицах образовалась одна из самых длинных пробок, по данным Яндекса, затор превысил 5,4 километра. Расстояние от съезда с КАД до пересечения с проспектом Славы по Софийской улице всё в пробках. Также Московский проспект тоже стоит.

Центр города практически полностью стоит, несколько аварий парализовали всю Садовую улицу. А также Невский проспект и Литейный с трудом двигаются. От Троицкого моста до Литейного также в трудном положении ддвижение.

Пробка в два километра образовалась на Каменноостровском проспекте.