Ночью планируется в последний раз развести мост над Невой



По информации пресс-службы СПб ГБУ «Мостотрест» 21 декабря, сегодня в ночь с 21 на 22 декабря состоится последняя разводка мостов.

Пресс-служба сообщает, что технологические разведения мостов пришли к своему завершению, теперь новый сезон разводки мостов нужно ожидать только к началу весну в грядущем 2021 году.

Сегодня запланировано последнее в этом году разведение мостов, в СПб ГБУ «Мостотрест» сообщают, что разведена будет только одна переправа - Троицкий мост. Разведение запланировано с 1:20 до 4:50.

После последнего разведения Троицкого моста питерские мосты остановят разводку для обслуживания до следующей весны. Только к весне планируется начало технологических разводок мостов, когда будет подготовка к новому навигационному сезону.