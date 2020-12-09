В Питере с 2021 планируют начать устанавливать более 23 тысяч камер

В городе Санкт-Петербург в течение 2021-2023 годов планируется установить более 23 тысяч камер видеонаблюдения.

По информации, уже у 2025 году количество камер видеонаблюдения составит 179 тысяч, данная цифра превышает в 4 раза количество камер, установленных сейчас в городе.

Городские власти Санкт-Петербурга работают вместе с компанией "Яндекс". Вместе они определяют, какие участки и территории города ещё не были охвачены камерами видеонаблюдения.

Александр Беглов прокомментировал установку камер и сказал, что в планах по проекту стоит разработка методики, которая даст возможность для оптимального размещения камеры видеонаблюдения. Эти мероприятия будут проводиться, чтобы уменьшить количество, так называемых, "белых пятен", то есть территорий, которые ещё не охвачены видеонаблюдением.