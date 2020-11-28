В субботу на дорогах ожидается свободное движение без пробок в Санкт-Петербурге

Сегодня дороги Северной столицы преобладают свободным движением без пробок, сообщается онлайн сервис Яндекс.пробки.

По данным, которые приводит Яндекс, шкала пробок сегодня находится в районе 1 балла. Практически все дороги города показаны на онлайн сервисе зелёным цветом, есть участки жёлтого, но там скорость движения просто чуть ниже.

Но есть небольшие заторы в движении. Итак, немного затруднённое движение будет на пересечении набережной Макарова и Биржевого моста, а также на улице Боткинской, район Финляндского вокзала, проспект Непокорённых, улице Савушкина, и набережной Обводного канала вблизи пересечения с улицей Степана Разина и на улице Краснопутиловской. Также на трёх проспектах - Стачек, Среднеохтинском и Московском, очевидцы зафиксировали ДТП. Ка пишет один из сообщивших о ДТП через сервис:"Правый ряд. Автобус на аварийке".