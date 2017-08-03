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Около Радиевого института в Петербурге в 10 раз превышен уровень радиации

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© Фото: Илья Горбунов / РИА "Новости"

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Превышение допустимого уровня радиации зафиксировано только в двух точках.

Около Радиевого института имени Хлопина в десять раз превышен уровень радиации. Об этом говорится в ответе Ростехнадзора депутату петербургского Законодательного собрания Михаилу Амосову. Он опубликовал документ на своей странице в Facebook.

Проверка была проведена еще 12 июля, проводились выборочные замеры уровня гамма-излучения. Превышение допустимого уровня радиации зафиксировано только в двух точках, которые располагаются в непосредственной близости от колодца для приема жидких радиоактивных отходов.

"В одном случае фоновые значения превышены в 10 раз, в другом - в 5 раз. В остальных точках замеренные величины излучения не превышают фоновых значений, принятых для Петербурга", - говорится в ответе Ростехнадзора.

Также эксперты проверили грунт около крышек смотровых люков. Анализ показал, что его нельзя отнести к радиоактивным отходам.

"Все замеры производились специалистами группы радиационного контроля Радиевого института, а анализ грунта проводился в институтской лаборатории. Мне кажется, что "для чистоты эксперимента" пробы надо было бы изучать в какой-то независимой лаборатории", - написал Амосов.

В ближайшее время депутат ЗакСа подготовит новое обращение в Ростехнадзор. "Попрошу организовать анализ образцов в независимой лаборатории, а также ознакомить меня с результатами анализа проб воды из наблюдательных скважин", - также добавил парламентарий.

В начале июля "Фонтанка.ру" опубликовало текст "Саркофаг для Радиевого института". В материале утверждалось, что университет скрывал утечку радиоактивных отходов в течение пяти лет. Издания со ссылкой на документы утверждает, что в системе сбора жидких отходов произошла утечка. Именно на основе этой публикации Михаил Амосов подал обращение в Ростехнадзор.

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