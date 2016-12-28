Компанию «Экопром» оштрафовали за загрязнение реки Мурзинки, впадающей в Неву в районе Большого Обуховского моста. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию.

Именно по вине данной компании в октябре 2016 года река Мурзинка в Петербурге окрасилась в белый цвет. Инспекторы выяснили, что в левом притоке Невы была превышена концентрация целого ряда различных веществ.

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«В воду сбрасывали множество различных веществ, в списке 34 ингредиента. Из-за какого именно река стала белой, выяснить невозможно. Для нас важно, что в реку в принципе сливают канализацию, это недопустимо», - отметили в комитете.

Компания «Экопром», на балансе которой находится канализация 36 промышленных предприятий, оштрафована на 35 тыс. рублей, а ответственный за охрану окружающей среды сотрудник - на 3,5 тыс. рублей.

Река меняет цвет не первый раз - экологические происшествия происходят регулярно. Вода уже окрашивалась в морковный, ядовито-оранжевый и синий цвета в 2012 и 2014 годах.