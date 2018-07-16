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Без вины виноватые: Парголовский завод не может отвечать за отсутствие коммунальной инфраструктуры в двух поселках

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Жители Левашово бьют тревогу. Левашовский ручей, который еще несколько лет назад снабжал поселок водой для полива и свежей рыбой, сегодня практически уничтожен нефтяными отходами и фекальными массами. И хотя канализационно-очистные сооружения в Левашово и граничащим с ним Парголово отсутствуют, в загрязнении Левашовского ручья обвинили ООО «Парголовский завод».

Некрасивая история вопроса

 

Средства массовой информации резонансную тему охотно подхватили. Эффектную картину народного недовольства дополнили чиновники, ссылающиеся на официальное письмо комитета по природопользованию Петербурга, в котором говорится о том, что один из притоков Левашовского ручья – мелиоративный канал ОК-1 – передан в пользование для сброса сточных вод Парголовскому заводу. В лучших британских традициях «с высокой долей вероятности» они указали, что, видимо, предприятие не проводит должным образом очистку своих стоков.

Однако представители муниципальной власти забыли или не захотели разъяснить, что, во-первых, речь идет о водоотведении промышленных стоков, то есть воды, которые предприятие использует для охлаждения производственных систем и промывку оборудования, а во-вторых, на предприятии функционирует даже две системы очистных сооружений: локальная (предварительная) и основная (биологические очистные сооружения). При этом контрольно-отчетные мероприятия и заборы пробы воды на выходе с очистных сооружений проводятся независимой аккредитованной организацией ежемесячно, а полный пакет документов регулярно подается в уполномоченные надзорные органы.

Вместе с тем актуальным и открытым остается вопрос отсутствия канализации в самом поселке Левашово, а график очистки выгребных ям в муниципалитете не соблюдается, что в период обильных осадков приводит к разливу нечистот на рельеф. В результате водоотводные канавы, впадающие в Левашовский ручей, приходят в него уже со специфическим запахом, а вода в них имеет странный, неприятный цвет. И так как, выдвинувшие обвинения чиновники и журналисты, не удосужились предоставить слово Парголовскому заводу, мы решили исправить ситуацию и обратились за разъяснениями к инженеру-химику предприятия Виктории Кононовой.

Неучтенные стоки

 

– Виктория Александровна, жители Левашово обеспокоены не напрасно – ручей, действительно, источает зловоние, слышимое даже на расстоянии. Что, по вашему мнению, является причиной сложившейся ситуации?

– Левашовский канал начинается в поселке Парголово и примерно через 9 км соединяется с рекой Черная. К сожалению, данная водная артерия имеет очень много пользователей, которые вольно или невольно, с разной степенью интенсивности негативно влияют на состояние воды канала.

С территории поселка Парголово посредством ливневой канализации, дренажных и мелиоративных канав в водоем кроме наших попадают стоки различного характера: с улицы Подгорной, территории кладбища, с железной дороги и других организаций в районе промзон, ограниченной железной дорогой, улицей Подгорной, «Парголовским заводом» и окружной дорогой.

Что касается железной дороги, в нашем распоряжении имеется акт осмотра территории, прилегающей к дренажной канаве между ООО «Парголовский завод» и железной дорогой. В ходе проверки, проведенной специалистами комитета по природопользованию и администрации муниципального образования «Парголово», установлено, что между территорией предприятия и железнодорожным полотном установлена бетонная емкость, заполненная мазутосодержащей смесью, просачивающейся в дренажную канаву, на всем протяжении которой имеется мазутная пленка. В то же время обследование района выпуска сточных вод, принадлежащего нашему заводу, показало, что сбросы не имеют характерного для химических отходов запаха и цвета, что также отражено в акте.

Кроме того, не последнюю роль в загрязнении Левашовского ручья нефтепродуктами играет кольцевая автодорога. Именно оттуда в результате дождей в ручей смываются остатки нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Ну и, конечно, нельзя забывать об отходах жизнедеятельности жителей поселка Левашово и гостей поселка.

Основная часть Левашовского канала (8,7 км) расположена на территории поселка Левашово, который не канализован. Вдоль всех улиц имеются водоотводные канавы с видимым стоком загрязненной воды в Левашовский канал. Многоквартирные дома имеют выгребные ямы. Что находится у частников, неизвестно. Также неизвестно как осуществляется сбор хозяйственно-фекальных стоков и куда они вывозятся.

– Вы хотите сказать, что левашовцы сами, не задумываясь о последствиях, загрязняют свой ручей?

– Население поселка по состоянию на 2018 год составляет 4914 человек. Норматив потребления воды на одного человека рассчитывается в диапазоне от 120 до 350 литров в сутки. Даже если взять усредненное значение в 200 литров на человека, получается, что поселок использует порядка 980 кубических метров воды в сутки и свыше 353,5 тыс. кубометров в год, которые нужно сбрасывать.

При этом расчетные и, подчеркну, согласованные объемы сброса стоковых вод ООО «Парголовский завод» составляет только 90 тыс. кубометров в год, то есть практически в четыре раза меньше. С учетом того, что центральной канализации и очистных сооружений в поселке нет, эти объемы должны откачиваться и вывозиться. К сожалению, в нужном объеме это не производится, о чем мы имеем свидетельства местных жителей.

Скрывать нечего

 

– Тем не менее, администрация поселения уже поспешила обвинить в загрязнении Левашовского ручья ООО «Парголовский завод».

– Мы являемся официальным водопользователем водоотводного канала ОК-1, то есть имеем разрешение на сброс сточных вод после очистных сооружений. Но это разрешение дает нам не только право, но и обязанности по очистке сточных вод, регулярном проведении контроля за работой очистных сооружений и состоянием водоотводного канала, то есть отборе и анализ проб воды в аккредитованной лаборатории, предоставление ежеквартальных отчетов о выполнении мероприятий по улучшению качества очистки с указанием затраченных средств в контрольно-надзорные органы.

Наше предприятие постоянно проводит мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ в водный объект и по утвержденной инвестиционной программе. В срок до 2022 года запланированы работы по улучшению работы биологических очистных сооружений и повышению их эффективности. На сегодняшний момент на эти работы уже затрачено более 10 млн рублей, а вся планируемая сумма инвестиций на ремонт биологических очистных сооружений составляет более 24 млн рублей.

ООО «Парголовский завод» был основан в 1984 году и являлся одним из крупных промышленных предприятий в Парголово. Поэтому система экологического контроля формировалась еще в советские времена. Молодым специалистом я пришла сюда именно на должность инженера-технолога очистных сооружений. Очистные сооружения были построены по классической схеме, но и в настоящее время они вполне актуальны. В 2005 году производственная деятельность машиностроения была завершена и все оборудование вывезли. В настоящее время на свободных площадях размещаются мелкие организации, в основном с незначительным потреблением воды на производственные нужды. Гальванических, травильных и других производств на территории нет. Количество людей значительно сократилось. В распоряжении ООО «Парголовский завод» осталось обслуживание канализационных сетей и очистных сооружений. Ряд абонентов, которые используют в своей технологии промывку оборудования, имеют локальные очистные сооружения. Для таких предприятий у нас разработаны Условия приема стоков в наши сети.

– То есть резонанс в СМИ не смог негативно повлиять на работу предприятия и взаимоотношения с контрольно-надзорными органами и исполнительными властями?

– Напротив, мы не смогли остаться в стороне, инициировав собственную, можно сказать, ознакомительную проверку, и теперь готовы поделиться ее результатами с тем, чтобы совместно найти решение проблемы. Наш водоприемник ОК-1 расположен более чем в двух километрах от Левашовского ручья. Мы прошли по мелиоративной системе Парголово и Левашово, зафиксировали и сфотографировали участки слияния каналов ОК-1, МК-11 и далее с Левашовским. Установили водопользователей на трех «неучтенных» участках в поселке Парголово.

В поселке Левашово были проинтервьюированы жители многоквартирных домов и проведен визуальный осмотр  водоотводных канав вдоль улиц поселка.

Мы готовы предложить свои рекомендации по исправлению ситуации властям Левашово, а обеспокоенных жителей всегда будем рады видеть на нашем предприятии, чтобы они воочию убедились в том, что территория, основные производственные объекты и офисные помещения предприятия находятся в чистоте и порядке, тоже самое касается очистных сооружений и всей канализационной системы.

Что делать?

 

– Какие действия вы как профессионал порекомендуете предпринять уполномоченным органам в сложившейся ситуации?

– В первую очередь, требуется почистить дренажные канавы и ливневую канализацию. После этого провести полную инвентаризацию инфраструктуры и определить водопользователей, которые сливают сточные воды в водоприемники. «Парголовский завод» с радостью поделится своими исследованиями и наработками. На каждом участке требуется назначить ответственного за регулярный мониторинг состояния инфраструктуры и экологической ситуации, ежемесячно производить отбор проб сточной и природной воды. В обязательном порядке требует решить вопрос со своевременной очисткой выгребных ям многоквартирных домов и частного сектора. Также необходимо продумать мероприятия по обеспечению безопасности Левашовского канала и предусмотреть финансирование на их реализацию.

Мы не понаслышке знаем сколь дорогостоящее дело экологическая безопасность, какие затрат, внимания и ежедневного труда оно требует, но в конечном итоге именно чистая экологическая среда – основное условие качества жизни каждого человека.

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