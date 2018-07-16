Без вины виноватые: Парголовский завод не может отвечать за отсутствие коммунальной инфраструктуры в двух поселках

Некрасивая история вопроса

Средства массовой информации резонансную тему охотно подхватили. Эффектную картину народного недовольства дополнили чиновники, ссылающиеся на официальное письмо комитета по природопользованию Петербурга, в котором говорится о том, что один из притоков Левашовского ручья – мелиоративный канал ОК-1 – передан в пользование для сброса сточных вод Парголовскому заводу. В лучших британских традициях «с высокой долей вероятности» они указали, что, видимо, предприятие не проводит должным образом очистку своих стоков.

Однако представители муниципальной власти забыли или не захотели разъяснить, что, во-первых, речь идет о водоотведении промышленных стоков, то есть воды, которые предприятие использует для охлаждения производственных систем и промывку оборудования, а во-вторых, на предприятии функционирует даже две системы очистных сооружений: локальная (предварительная) и основная (биологические очистные сооружения). При этом контрольно-отчетные мероприятия и заборы пробы воды на выходе с очистных сооружений проводятся независимой аккредитованной организацией ежемесячно, а полный пакет документов регулярно подается в уполномоченные надзорные органы.

Вместе с тем актуальным и открытым остается вопрос отсутствия канализации в самом поселке Левашово, а график очистки выгребных ям в муниципалитете не соблюдается, что в период обильных осадков приводит к разливу нечистот на рельеф. В результате водоотводные канавы, впадающие в Левашовский ручей, приходят в него уже со специфическим запахом, а вода в них имеет странный, неприятный цвет. И так как, выдвинувшие обвинения чиновники и журналисты, не удосужились предоставить слово Парголовскому заводу, мы решили исправить ситуацию и обратились за разъяснениями к инженеру-химику предприятия Виктории Кононовой.

Неучтенные стоки

– Виктория Александровна, жители Левашово обеспокоены не напрасно – ручей, действительно, источает зловоние, слышимое даже на расстоянии. Что, по вашему мнению, является причиной сложившейся ситуации?

– Левашовский канал начинается в поселке Парголово и примерно через 9 км соединяется с рекой Черная. К сожалению, данная водная артерия имеет очень много пользователей, которые вольно или невольно, с разной степенью интенсивности негативно влияют на состояние воды канала.

С территории поселка Парголово посредством ливневой канализации, дренажных и мелиоративных канав в водоем кроме наших попадают стоки различного характера: с улицы Подгорной, территории кладбища, с железной дороги и других организаций в районе промзон, ограниченной железной дорогой, улицей Подгорной, «Парголовским заводом» и окружной дорогой.

Что касается железной дороги, в нашем распоряжении имеется акт осмотра территории, прилегающей к дренажной канаве между ООО «Парголовский завод» и железной дорогой. В ходе проверки, проведенной специалистами комитета по природопользованию и администрации муниципального образования «Парголово», установлено, что между территорией предприятия и железнодорожным полотном установлена бетонная емкость, заполненная мазутосодержащей смесью, просачивающейся в дренажную канаву, на всем протяжении которой имеется мазутная пленка. В то же время обследование района выпуска сточных вод, принадлежащего нашему заводу, показало, что сбросы не имеют характерного для химических отходов запаха и цвета, что также отражено в акте.

Кроме того, не последнюю роль в загрязнении Левашовского ручья нефтепродуктами играет кольцевая автодорога. Именно оттуда в результате дождей в ручей смываются остатки нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. Ну и, конечно, нельзя забывать об отходах жизнедеятельности жителей поселка Левашово и гостей поселка.

Основная часть Левашовского канала (8,7 км) расположена на территории поселка Левашово, который не канализован. Вдоль всех улиц имеются водоотводные канавы с видимым стоком загрязненной воды в Левашовский канал. Многоквартирные дома имеют выгребные ямы. Что находится у частников, неизвестно. Также неизвестно как осуществляется сбор хозяйственно-фекальных стоков и куда они вывозятся.

– Вы хотите сказать, что левашовцы сами, не задумываясь о последствиях, загрязняют свой ручей?

– Население поселка по состоянию на 2018 год составляет 4914 человек. Норматив потребления воды на одного человека рассчитывается в диапазоне от 120 до 350 литров в сутки. Даже если взять усредненное значение в 200 литров на человека, получается, что поселок использует порядка 980 кубических метров воды в сутки и свыше 353,5 тыс. кубометров в год, которые нужно сбрасывать.

При этом расчетные и, подчеркну, согласованные объемы сброса стоковых вод ООО «Парголовский завод» составляет только 90 тыс. кубометров в год, то есть практически в четыре раза меньше. С учетом того, что центральной канализации и очистных сооружений в поселке нет, эти объемы должны откачиваться и вывозиться. К сожалению, в нужном объеме это не производится, о чем мы имеем свидетельства местных жителей.

Скрывать нечего

– Тем не менее, администрация поселения уже поспешила обвинить в загрязнении Левашовского ручья ООО «Парголовский завод».

– Мы являемся официальным водопользователем водоотводного канала ОК-1, то есть имеем разрешение на сброс сточных вод после очистных сооружений. Но это разрешение дает нам не только право, но и обязанности по очистке сточных вод, регулярном проведении контроля за работой очистных сооружений и состоянием водоотводного канала, то есть отборе и анализ проб воды в аккредитованной лаборатории, предоставление ежеквартальных отчетов о выполнении мероприятий по улучшению качества очистки с указанием затраченных средств в контрольно-надзорные органы.

Наше предприятие постоянно проводит мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ в водный объект и по утвержденной инвестиционной программе. В срок до 2022 года запланированы работы по улучшению работы биологических очистных сооружений и повышению их эффективности. На сегодняшний момент на эти работы уже затрачено более 10 млн рублей, а вся планируемая сумма инвестиций на ремонт биологических очистных сооружений составляет более 24 млн рублей.

ООО «Парголовский завод» был основан в 1984 году и являлся одним из крупных промышленных предприятий в Парголово. Поэтому система экологического контроля формировалась еще в советские времена. Молодым специалистом я пришла сюда именно на должность инженера-технолога очистных сооружений. Очистные сооружения были построены по классической схеме, но и в настоящее время они вполне актуальны. В 2005 году производственная деятельность машиностроения была завершена и все оборудование вывезли. В настоящее время на свободных площадях размещаются мелкие организации, в основном с незначительным потреблением воды на производственные нужды. Гальванических, травильных и других производств на территории нет. Количество людей значительно сократилось. В распоряжении ООО «Парголовский завод» осталось обслуживание канализационных сетей и очистных сооружений. Ряд абонентов, которые используют в своей технологии промывку оборудования, имеют локальные очистные сооружения. Для таких предприятий у нас разработаны Условия приема стоков в наши сети.

– То есть резонанс в СМИ не смог негативно повлиять на работу предприятия и взаимоотношения с контрольно-надзорными органами и исполнительными властями?

– Напротив, мы не смогли остаться в стороне, инициировав собственную, можно сказать, ознакомительную проверку, и теперь готовы поделиться ее результатами с тем, чтобы совместно найти решение проблемы. Наш водоприемник ОК-1 расположен более чем в двух километрах от Левашовского ручья. Мы прошли по мелиоративной системе Парголово и Левашово, зафиксировали и сфотографировали участки слияния каналов ОК-1, МК-11 и далее с Левашовским. Установили водопользователей на трех «неучтенных» участках в поселке Парголово.

В поселке Левашово были проинтервьюированы жители многоквартирных домов и проведен визуальный осмотр водоотводных канав вдоль улиц поселка.

Мы готовы предложить свои рекомендации по исправлению ситуации властям Левашово, а обеспокоенных жителей всегда будем рады видеть на нашем предприятии, чтобы они воочию убедились в том, что территория, основные производственные объекты и офисные помещения предприятия находятся в чистоте и порядке, тоже самое касается очистных сооружений и всей канализационной системы.

Что делать?

– Какие действия вы как профессионал порекомендуете предпринять уполномоченным органам в сложившейся ситуации?

– В первую очередь, требуется почистить дренажные канавы и ливневую канализацию. После этого провести полную инвентаризацию инфраструктуры и определить водопользователей, которые сливают сточные воды в водоприемники. «Парголовский завод» с радостью поделится своими исследованиями и наработками. На каждом участке требуется назначить ответственного за регулярный мониторинг состояния инфраструктуры и экологической ситуации, ежемесячно производить отбор проб сточной и природной воды. В обязательном порядке требует решить вопрос со своевременной очисткой выгребных ям многоквартирных домов и частного сектора. Также необходимо продумать мероприятия по обеспечению безопасности Левашовского канала и предусмотреть финансирование на их реализацию.

Мы не понаслышке знаем сколь дорогостоящее дело экологическая безопасность, какие затрат, внимания и ежедневного труда оно требует, но в конечном итоге именно чистая экологическая среда – основное условие качества жизни каждого человека.