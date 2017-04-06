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Состояние экосистемы Баренцева моря обсудят на российско-норвежском семинаре

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© Фото: youtube.com

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Росгеология продолжает развивать сотрудничество с Норвегией в области охраны окружающей среды.

Итоги совместной работы АО «Росгеология» и Норвежского полярного института (Тромсе) в 2016 году над Концепцией плана управления ресурсами Баренцева моря подвели на четырнадцатом заседании российско-норвежской рабочей группы по морской среде.

Мероприятие состоялось в Москве в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Эксперты ведут совместную работу на основе соглашения между правительствами Российской Федерации и Королевства Норвегия о сотрудничестве в области охраны окружающей среды от 3 сентября 1992 года.

В рамках формирования Концепции в 2016 году были продолжены научные исследования по оценке воздействия хозяйственной деятельности в Баренцевом море на состояние морской экосистемы. Представители Росгеологии и Норвежского полярного института, ответственные за Концепцию, работали в тесном контакте и обсуждали получаемые результаты. Были сформированы предложения о проведении российско-норвежского семинара с привлечением к участию представителей основных ведомств и компаний, отвечающих за природопользование в Баренцевом море. Мероприятие состоится в 2017 году.

Также в ходе заседания группы обсуждались другие направления работы по сотрудничеству стран в области защиты окружающей среды. В частности, стороны провели обмен информацией по формированию пилотного проекта комплексного управления природопользованием в арктических морях. В 2017-2018 году сотрудничество по данной программе будет продолжено.

Росгеология была создана по указу президента от 15 июля 2011 года. Многопрофильный геологический холдинг, на 100% находящийся в собственности государства, осуществляет спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр. Более 50 предприятий, расположенных по всей территории России, открыли сверх 1000 месторождений, среди которых такие крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твердых полезных ископаемых, как Астраханское, Тенгизское, Ковыктинское, Сухой Лог, Курская магнитная аномалия и многие другие. Кроме того, десятки месторождений открыты в странах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки.

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