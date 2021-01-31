В воскресенье петербуржцев ожидает выпадение снега и мороз

В Санкт-Петербурге, в воскресенье, 31 января, ожидается облачная погода и гололедица, а также осадки в виде небольшого снега.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщает, что температура воздуха днем в Северной столице будет составлять от -2 до -4 градусов по Цельсию.

Ожидается юго-западный ветер, скорость порывов которого составит от 2 до 7 метро в секунду. В течение дня атмосферное давление будет снижаться и составит около 743 мм ртутного столба.

Кроме того, сотрудники МЧС и синоптики призывают жителей Петербурга быть внимательными на дорогах, так как ожидается гололед на улицах.