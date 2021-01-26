Жителей Петербурга ожидает аномально теплая погода

Согласно информации, которая была предоставлена ведущим специалистом центра «Фобос» Михаилом Леусом, во вторник, 26 января, в Петербурге будет облачно.

Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура в Петербурге и Ленинградской области 26 января на 8-9 градусов превысит климатическую норму. В северной столице столбики термометров поднимутся до отметки +2 - + 4 градуса, в Ленинградской области температура воздуха составит от 0 до + 5 градусов. Ветер восточный, скорость его порывов составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 749 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.