В Санкт-Петербурге в воскресенье ожидается плюсовая температура

В Санкт-Петербурге местных жителей завтра,в воскресенье, 24 января, снова ждёт плюсовая температура.

По информации ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", последний день недели завершит её облачной погодой.

Ожидается немного осадков в виде дождя со снегом. Метеорологи сообщают, что ветер будет дуть южный и юго-восточный, его скорость будет составлять от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха будет непостоянной, за сутки она будет колебаться от нуля до плюс двух градусов тепла. На дорогах ожидается гололедица из-за осадков.