Петербуржцев предупреждают о риске травмирования из-за гололеда

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о том, что сейчас особенно высокий риск травм, так как в городе гололёд и мокрый снег.

По информации городского комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, на основе прогноза погоды синоптиков стало известно, что в Петербурге продолжатся неблагоприятные погодные условия. Возможно, будет мокрый снег и гололедица.

По этой причине главным приоритетом в работе городских коммунальных служб всё ещё остаётся борьба со скользкими дорогами как на тротуарах, так и на проезжих частях Санкт-Петербурга.

В комитете благоустройства Санкт-Петербурга предупредили горожан, чтобы те были внимательными и осторожными на дорогах.