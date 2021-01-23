В субботу петербуржцев ждет дождь и гололедица на дорогах

В Санкт-Петербурге, в субботу, 23 января, ожидается плюсовая температура с дождем. Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос», сообщил, что на сегодняшнюю погоду будет влиять теплый сектор мощного атлантического циклона, центр которого кружит на акваторией Норвежского моря.

В субботу в Петербурге будет облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Также ожидается гололедица на дорогах.

Температура воздуха в Северной столице будет составлять от +1 до +3 градусов по Цельсию. В Ленобласти столбик термометра может подняться до 4 градусов выше нуля.

Ожидается южный ветер, скорость которого составит от 3 до 8 метров в секунду.