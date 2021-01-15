В Санкт-Петербурге ожидаются морозы

Прошлая ночь в Санкт-Петербурге была самая холодная с самого начала зимы. Ближе к утреннему времени холод всё так же продолжал наступать, температура воздуха снизилась до -16,8 градусов.

Метеорологи города не исключают варианта, что с солнечным восходом в Петербурге температура ещё немного опустится. Температура воздуха днём ожидается от -13 до -15 градусов мороза, в области будет от -12 до -17. В некоторых районах температура может опуститься до -23 градусов.

"Сегодня, 15 января, метеорологические условия в Северной столице будет определять тыловая часть покидающего территорию Европейской России циклона",— рассказал ведущий эксперт центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптики прогнозируют облачную погоду под влиянием циклона в Санкт-Петербурге. В Ленинградской области есть вероятность небольшого снега. Ветер в городе будет северо-восточный, его скорость составит до 3-8 метров в секунду. Также атмосферное давление ожидается 762 миллиметра ртутного столба, этот показатель немного превышает нормальное значение.