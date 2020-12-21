Петербуржцев может порадовать новогодний снег

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предположил, какая погода может встретить с петербуржцами Новый 2021 год. Так, вероятно, наступят холода и выпадет снег.

Однако прогнозы не могут быть точными, ведь до праздника остается еще полторы недели. Даже в Северо-Западном гидрометцентре нет уверенности положительная или отрицательная температура будет в городе в праздничные дни.

Возможно, с 25 по 29 декабря горожан ожидает холодный воздух, а жителей Ленобласти настоящая снежная зима. Однако также существует вероятность, что 30 декабря может наступить потепление.

Ранее, Санкт-Петербург.Ру сообщал о том, что 22 декабря в Ленинградской области выпадет снег.