6 декабря в Северной столице будет тепло и облачно

В последний день уходящей недели в Северной столице будет облачно с прояснениями. Информацию о погоде в воскресенье, декабря, опубликовал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптическую ситуацию в воскресенье будет определять сектор далёкого циклона, которых выходит своим центром в акваторию Баренцева моря. День пройдет без осадков. Температура воздуха будет существенно превышать климатическую норму.

Столбики термометров поднимутся до отметки +3 градуса, в Ленинградской области температура составит от -2 до +4 градусов. Скорость ветра, дующего с юга, составит 5-10 метров в секунду. Ожидается слабый рост атмосферного давления, в воскресенье оно превысит норму и будет составлять 722 мм рт. ст.