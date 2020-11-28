Погода в Петербурге находится в замешательстве

Погода в Санкт-Петербурге пока не может решить, чем обрадовать местных жителей и гостей города.

Либо снег, либо мокрый снег, или вообще обойдётся сегодня без осадков - пока не ясно.

По информации синоптиков Северной столицы, сегодня в первой половине дня мокрый снег, а вот днём уже преимущественно без осадков. Поэтому ближе к полудню в городе ожидается на улицах немного слякоти.

Сегодня, 28 ноября, суббота, нас ожидает температура от +1 до +3 градусов. Также сегодня будет немного ветра - северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду.

Напомним, вчера Санкт-Петербург.ру писал, что в музее-заповеднике "Царское Село" зимняя сказка, Сотрудники поделились фотографиями невероятно красивой заснеженной территории.