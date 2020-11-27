28 ноября в Северной столице выпадет снег

Погода в субботу, 28 ноября, будет облачной, возможны прояснения. По прогнозам синоптиков, утром и вечером выпадут осадки в виде мокрого снега.

По информации, которая была предоставлена ФГБУ «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», день пройдет без осадков. Столбики термометров поднимутся до отметки 0 - +2 градуса. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Синоптики предупреждают о возможном возникновении гололедицы на дорогах. Автолюбителям следуют сохранять осторожность.