Синоптик спрогнозировал холодную зиму для петербуржцев

Александр Колесов, главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга, заявил, что жителей Санкт-Петербурга ждет холодная настоящая зима. Синоптик уверяет, что такой теплой зимы как в прошлом году, не ожидается.

Также специалист утверждает, что январе, феврале, марте петербуржцы могут ожидать снег и лед. Все реки и озера замерзнут.

Зимняя погода будет стабилизироваться примерно к новогодним праздникам, но столбик термометра может показывать выше нормы на несколько градусов. Однако первые 20 дней декабря в Петербурге сохранится теплая погода. Несмотря на это снег в Северной столице в декабре ожидается.