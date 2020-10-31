Синоптики полагают, что зима в Петербург придет в ноябре

Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга, сообщает, что зима в Петербурге начнется с середины ноября. Уже через две недели в город на Неве придут зимние холода.

По его словам, буквально через две недели, уже 15-16 числа, в Северной столице ожидается похолодание. В последний осенний месяц средняя температура воздуха составит от 3 до 5 градусов тепла по Цельсию. Во второй половине ноября температура воздуха может понизиться от 1 градуса тепла до 4 градусов мороза, что для ноября считается достаточно холодной погодой, так что зима в этом году начнется раньше, чем обычно.