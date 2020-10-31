В субботу в Петербурге облачно с прояснениями

31 октября, в субботу, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Количество осадков будет минимальным. На погоду повиляет очаг повышенного атмосферного давления, находящийся на севере Карелии.

Как сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос", в субботу температура воздуха превысит норму на 3-4 градуса, и составит от 7 до 9 градусов тепла по Цельсию в течение дня. Ветер ожидается северо-восточный, умеренный, со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление в Петербурге течение дня будет повышенным и продолжит рост, достигнув 770 миллиметров ртутного столба.