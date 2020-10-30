Выходные в Петербурге начнутся с тумана

31 октября, в Хэллоуин, в Санкт-Петербурге ожидается густой туман. Он опустится на город ночью и утром.

ГУ МЧС по городу предупреждает петербуржцев, что во время тумана видимость на дорогах снижается. Чтобы избежать аварий, внимательными следует быть и водителям, и пешеходам. Водителям рекомендуется ехать медленно, пешеходы могут надеть одежду со светоотражающими элементами, чтобы их можно было заметить издалека.

Также завтра ожидается прохладная погода. Днем воздух прогреется только до 8 градусов тепла. Ветер ночью ожидается слабый, днем умеренный.

Предыдущей ночью туман уже успел прийти в Мурино. Видимость в нем составила менее 100 метров.