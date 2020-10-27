Петербуржцев ждет дождливая погода

В некоторых районах Санкт-Петербурга во вторник, 27 октября, ожидаются небольшие дожди. В городе ожидается сырая и ветреная, но теплая погода. Северную столицу накроет облачная погода, с небольшими дождями.

Михаил Леус, ведущий специалист погодного центра «Фобос», сообщил, что температура воздуха на 5-6 градусов превысит средние многолетние значения.

Температура днем ожидается до +10..+12 градусов по Цельсию. Ветер в городе ожидается южных направлений со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление будет снижаться и упадет до 758 мм рт. столба.

В Ленинградской области во вторник, 27 октября, ожидается потепление до +8..+13 градусов по Цельсию.