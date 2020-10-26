Во вторник над Петербургом пройдут дожди

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз для Санкт-Петербурга на завтра. Во вторник, 27 октября, синоптики ожидают, что в Северной столице на небе будет облачно с прояснениями. Местами над городом пройдут дожди.

В ночь с понедельника на вторник будет прохладно, температура воздуха составит от 7 до 9 градусов тепла по Цельсию. Днем потеплеет до 10-12 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, в городе ожидается южный ветер, который будет дуть со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление изменится незначительно.