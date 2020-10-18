18 октября петербуржцев ждет снег

В воскресенье, 18 октября, жителей Санкт-Петербурга после первой половины дня ожидают осадки в виде мокрого снега, а также небольшой дождь.

Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», сообщил, что все условия, которые сформируются в Петербурге, создаст обширный циклон, центр которого будет находиться над Скандинавией.

По прогнозам, петербуржцев во второй половине дня ожидает мокрый снег. Помимо мокрого снега жителей Петербурга ожидает небольшой дождь. Температура воздуха в городе будет в пределах от +4 до +6 градусов. Скорость ветра будет находиться в интервале от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление будет низким.