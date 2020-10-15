15 октября в Санкт-Петербурге ожидается неблагоприятная погода

15 октября, в четверг, в Санкт-Петербурге жителей города ждет переменная облачность вместе с небольшими дождями. При выходе из дома рекомендовано взять с собой зонт.

Осень все быстрее приближается в Северную столицу. Солнце и теплая погода окутывает Петербург только днем, но с заходом солнца температура воздуха резко снижается.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди», - рассказал Михаил Леус, специалист центра «Фобос». Также специалист отметил, что в четверг, 15 октября, погода в городе будем формироваться влиянием северной, а потом северно-западной периферии циклона, центр которого будет находиться в районе Вологодской области.