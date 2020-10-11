12 октября в Петербурге ожидается понижение температуры

По сообщению синоптиков, в понедельник, 12 октября жителей Санкт-Петербурга ждет небольшое похолодание.

По прогнозам ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в начале недели ожидается облачная погода, местами с небольшим дождем.

Температура воздуха ночью будет в пределах от +9 до +11 градусов, а днем — от +11 до +13 градусов. Также ночью петербуржцев будет ожидать переменный ветер, скорость которого будет 1-4 м/с. Днем ветер в городе усилится, и скорость уже будет 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге еще долго будет теплая погода, несмотря на то, что в городе прошли многочисленные дожди.