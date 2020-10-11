В гибели морских животных на Камчатке обвиняют водоросли

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров заявил, что на данный момент есть только одна вероятная причина случившегося в Авчинской бухте – токсичные водоросли.

При этом правительство Камчатского края на своем сайте указывало ряд причин, которые могли повлиять на гибель морских животных. Соответственно, никакой ясности и единой причины не было названо до сих пор. Поэтому версия Алексея Озерова стала основной на сегодняшний день.

Известно, что далее планируется провести морские экспедиции для того, чтобы выяснить, могли ли токсичные водоросли привести к такому состоянию залива. Дело в том, что именно токсичные водоросли, возможно, поспособствовали возникновению красных приливов.