Свалка имени Беглова образовалась на Финском заливе

На берегу Финского залива появилась свалка, на которой петербургские активисты установили табличку «Мусорные горы Беглова». Об этом сообщают участники движения «Красивый Петербург».

Примечательно, что на незаконную свалку обратили внимание еще в июне. Так, стало известно, что мусор появился между ТЭЦ «Юго-Западная» и Красненькой речкой. Отмечается, что отходы туда привозят регулярно. Среди мусора есть и строительные отходы, включая опасные для человека и для природы.

Известно, что комитет по природопользованию Петербурга ранее выявил в том месте незаконную свалку и направил обращение в Роспотребнадзор. Примечательно, что по этому факту возбуждено уголовное дело о загрязнении почвы. Однако, мусора на берегу залива становится с каждым днем все больше.