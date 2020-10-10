В Пулково прилетели шмели

В грузовой терминал аэропорта Пулково прибыли 16 ульев со шмелями. Теперь их отправят в Ленинградскую область.

Известно, что поставщиком ульев является Подмосковная компания, занимающаяся разведением животных и растений. Также эта компания занимается производством продукции для ведения сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу.

Отмечается, что предстоит проверка документов, после которой уже насекомых отправят к новому месту жительства. Известно, что получателем стала компания из Всеволожского района, которая занимается пчеловодством и выращиванием овощей. Теперь 16 пчелиных ульев разместятся на новой для них территории.