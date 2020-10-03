В Финском заливе обезвредили двенадцать боевых мин

В ходе операции по ликвидации остаточной минной опасности экипаж морского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота с помощью штатного оборудования обнаружил 12 якорных мин времен Великой Отечественной войны, которые в настоящее время могут быть обезврежены на месте.



В отделе информационного обеспечения Балтийского региона Минобороны РФ, экипаж корабля противоминной обороны с учетом плохой видимости под водой детально обследовал и классифицировал опасные находки как гальваноударные якорные мины с помощью телеуправляемых необитаемых роботизированных аппаратов. Обследование проводилось при помощи новейшего оборудования — подкильной гидроакустической станции «Александрит» и телеуправляемого аппарата «Си Скан».