В среду петербуржцев ждем теплая погода

30 сентября, в среду, жителей Петербурга ждет потепление. В Северной столице ожидается облачная погода, однако будут и прояснения. Последний день сентября порадует петербуржцев отсутствием дождей. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Кроме того, горожан порадует и ночная температура. Ночью воздух прогреется от 8 до 10 градусов тепла, а днем температура поднимется от 15 до 17 градусов.

В среду не ожидается сильный ветер, скорость составит всего 4-6 м/с. Существенных изменений атмосферного давления также не ожидается. В целом, последний сентябрьский день будет теплым и спокойным, что позволит петербуржцам насладиться серединой рабочей недели.