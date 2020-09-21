В Петербурге — нашествие рыжих слизней. Биолог предлагает ловить их на пиво.

Биолог Павел Глазков рассказал в своем блоге "Каждой твари по паре" в социальной сети Вконтакте о настоящем нашествии рыжих слизней вида Arion vulgaris на Санкт-Петербург и Ленобласть. Раньше они были характерны для Европы.

По словам биолога, слизни крайне неприхотливы и плодовиты, у них в природе отсутствуют естественные враги, едят все, что могут найти, в том числе и друг друга. Увеличение числа слизней связано с аномально теплой зимой. Для человека рыжий слизень не представляет опасности, однако может нанести вред растительным культурам.

Чтобы бороться со слизнями, их следует регулярно собирать и уничтожать. Павел Глазков предлагает приманивать их на запах пива, как бы странно это не было. Для этого можно зарыть на уровне земли трехлитровую стеклянную банку и налить в нее 0,5 литра пива, причем эффективнее будет темное и качественное.