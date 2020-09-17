В пятницу в Петербурге ожидается шторм

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Санкт-Петербурга на завтра. По данным метеорологической службы, петербуржцев ожидает очередной день штормового ветра.

В Северной столице ожидается очередной усиление северного и северо-западного ветра. Он будет двигаться со скоростью от 15 до 18 метров в секунду. Утром в прибрежных районах отдельные порывы ветра достигнут 18-23 метров в секунду.

При этом в пятницу в Северной столице ожидаются дожди и облачная погода, местами с прояснениями. Температура воздуха составит от 9 до 12 градусов тепла по Цельсию.