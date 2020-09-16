17 сентября в Ленобласти прогнозируют сильный ветер

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает прогноз погоды для Ленинградской области на завтра, 17 сентября, четверг.

По данным синоптиков, в течение дня в области будет холодно, ветрено и дождливо. Температура воздуха в течение суток будет держаться в пределах 8-13 градусов тепла по Цельсию. В отдельных районах сорок седьмого региона ожидаются сильные дожди.

Также ожидается очень сильный ветер. Во второй половине дня его порывы в Ленобласти могут достичь скорости 15-20 метров в секунду.

Прогнозируется, что атмосферное давление в течение дня понизится.