Санкт-Петербург предупредили о сильном ветре в четверг

МЧС предупреждает жителей Северной столице об ухудшении погоды 17 сентября. Санкт-Петербург в очередной раз ожидает сильный порывистый ветр. Ожидается, что скорость ветра достигнет 18 метров в секунду.

При этом будет холодно, температура воздуха, как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», опустится до 10-12 градусов тепла и будет такой в течение суток. Все это будут сопровождать дожди.

Спасатели напоминают не приближаться к рекламным щитам, неустойчивым конструкциям, домам с неустойчивой кровлей и старым деревьям. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по номеру "01", "112" или "101".