  • 12 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 17:19 61.9741  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 17:19 72.3774  
Нефть($) 12.07.2018 73.78 0.45
Нефть(p) 12.07.2018 4599.67 +4.23

Жителей Петербурга напугала нефтяная пленка на Неве

Автор:


© Фото: Brendan McDermid / Reuters

Темы дня

По словам эколога, пленка образовалась из-за ливневой канализации, она не представляет опасности.

Днем 11 июля жителей Петербурга напугала нефтяная пленка на Неве. Ее обнаружили около моста Александра Невского. На место ЧП выехили специалисты предприятия «ПИЛАРН», сообщили корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Пленку обработали специальной активной пеной, в настоящее время работы закончены. В комитете заявили, что такие тонкие пятна нефти в акватории Невы – дело обычное, в происшествии винят смыв с дороги. «Это рядовое происшествие, которое было устранено», − прокомментировали инцидент в пресс-службе комитета.

Эколог Юрий Шевчук подтвердил «Санкт-Петербург.ру», что в происшествии нет ничего страшного. «Данная нефтяная пленка образовалась из-за ливневой канализации. Такие ливневки, ведущие в коллекторы, не опасны, их от общих смывов около 30%. Настоящим же поводом для беспокойства служат танкерные выбросы в Неву», – отметил председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест».

Пена, которой обрабатываются даже небольшие нефтяные пленки, по словам Юрия Шевчука, тоже не угрожает экологической ситуации и быстро разлагается. Она собирает с поверхности все активные вещества, делая их тяжелыми, и оседает с ними на дно.

Эколог добавил, что в год отмечается 800 – 900 разливов по Неве, то есть в день несколько раз. «Нева – источник питьевого водоснабжения, и если разлив будет большой (танкер, из которого выльется половина содержимого в результате удара об опоры моста), то тогда город может остаться без воды. Альтернативных источников водоснабжения нет», – резюмировал Шевчук.

Если вы видите в воде следы нефти, необходимо обращаться в дежурную службу ГУП «ПИЛАРН» по телефону 323-13-56, звонки принимают круглосуточно.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Кинопоказы, фестивали еды и крафтового пива, концерты и День Достоевского – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях второго месяца лета.

    читать далее →

    Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

    Портал «Санкт-Петербург.ру» изучил популярные породы собак в Северной столице и рассказывает, где их можно приобрести.

    читать далее →

    Тишина и покой: топ-5 кафе и магазинов Петербурга с читальными залами

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно бесплатно почитать журналы или современную литературу.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram