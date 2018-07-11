Днем 11 июля жителей Петербурга напугала нефтяная пленка на Неве. Ее обнаружили около моста Александра Невского. На место ЧП выехили специалисты предприятия «ПИЛАРН», сообщили корреспонденту «Санкт-Петербург.ру» в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Пленку обработали специальной активной пеной, в настоящее время работы закончены. В комитете заявили, что такие тонкие пятна нефти в акватории Невы – дело обычное, в происшествии винят смыв с дороги. «Это рядовое происшествие, которое было устранено», − прокомментировали инцидент в пресс-службе комитета.

Эколог Юрий Шевчук подтвердил «Санкт-Петербург.ру», что в происшествии нет ничего страшного. «Данная нефтяная пленка образовалась из-за ливневой канализации. Такие ливневки, ведущие в коллекторы, не опасны, их от общих смывов около 30%. Настоящим же поводом для беспокойства служат танкерные выбросы в Неву», – отметил председатель общественной организации «Северо-Западный Зеленый крест».

Пена, которой обрабатываются даже небольшие нефтяные пленки, по словам Юрия Шевчука, тоже не угрожает экологической ситуации и быстро разлагается. Она собирает с поверхности все активные вещества, делая их тяжелыми, и оседает с ними на дно.

Эколог добавил, что в год отмечается 800 – 900 разливов по Неве, то есть в день несколько раз. «Нева – источник питьевого водоснабжения, и если разлив будет большой (танкер, из которого выльется половина содержимого в результате удара об опоры моста), то тогда город может остаться без воды. Альтернативных источников водоснабжения нет», – резюмировал Шевчук.

Если вы видите в воде следы нефти, необходимо обращаться в дежурную службу ГУП «ПИЛАРН» по телефону 323-13-56, звонки принимают круглосуточно.