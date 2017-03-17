Со скрипом, но в плюсе: газомоторное топливо выходит на рынок

Поводов для гордости на рынке газомоторного топлива пока немного: законодательная база несовершенна, инфраструктура заточена под бензиновые и дизельные двигатели, а доля транспорта, что использует газ в качестве топлива, мизерна.

На сегодняшний день в России лишь 1% транспорта работает на природном газе. «Потребители к газу относятся скептически – переоборудование кажется рискованным, плюс не очень понятна правовая база. Производители автомобилей в свою очередь не спешат с выпуском газобалонных автомобилей для российского рынка – инфраструктуры пока очень мало, а значит никто не гарантирует спрос на газовые авто», – обозначил проблемы исполнительный директор НП «Национальная газомоторная ассоциация», директор центра использования газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (входит в ОАО «Газпром) Станислав Люгай.

Состояние газомоторной отрасли в России: цифры против амбиций

О сомнительном состоянии отрасли говорят и данные Министерства энергетики РФ: доля газового транспорта, по их подсчетам, за 2016 год составляет не один, а лишь четверть процента от всей автотехники страны (150 тыс. из 58 млн). Правда, по сравнению с прошлым годом количество газовых машин выросло на 3%.

Политическая воля в переводе транспорта на компримированный (сжатый) или сжиженный природный газ (КПГ и СПГ) более чем очевидна. В мае 2013 года президент Владимир Путин поручил правительству ускорить переход на газомоторное топливо. После чего выпустили постановление, задали целевые показатели, а компания ООО «Газпром газомоторное топливо» стала единым оператором по развитию газотопливного рынка.

По данным Минэнерго, в 2017 году силами «Газпрома», «Роснефти» и еще ряда компаний в России появятся 78 объектов газозаправочной инфраструктуры. Сейчас в стране, по данным «Газпрома», 254 автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) и около 160 пунктов переоборудования автомобилей.

В министерстве ожидают, что в 2017 году автопроизводители выпустят 5000 газовых машин: автомобилей, автобусов и техники ЖКХ. Более того, в текущем году подумывают выделить субсидии – около трех млрд рублей, для тех автопредприятий, что будут выпускать газовую технику. Также в России насчитали 158 тыс. автомобилей, которые можно перевести на газ. Большая часть из них – 80 тыс. – легковушки.

Первый вице-президент ГК «Транспортная интеграция» Светлана Воронцова

Уже в этом году по инициативе участников газотопливного рынка увидит свет трехлетняя госпрограмма – сейчас она в процессе создания, которая рублем и другими льготами простимулирует потребителей активно переходить на природной газ. Как сообщила первый вице-президент ГК «Транспортная интеграция» Светлана Воронцова, общий объем финансирования программы составит 15-20 млрд рублей из средств Минтранса, Минэнерго и Минпромторга, а также частных инвесторов. Программа заработает в полную силу с 2018 года.

По плану властей на газ переведут львиную долю транспорта, в том числе железнодорожный и авиационный. Компаниям и физлицам, перешедшим на газовое оборудование, снизят транспортный налог, плату за парковки, платные магистрали и въезд большегрузов. Кроме того, федеральные трассы оборудуют заправочными станциями и криогенными АЗС.

«Положительная динамика развития газомоторного рынка есть: только в 2016 году переоборудовали 1,6 тыс. единиц транспорта. Когда примут госпрограмму мы ожидаем новый импульс развития отрасли», – сообщила Воронцова.

Уверенность в этом выразил и Станислав Люгай – по его прогнозам, к 2030 году объем газового транспорта в России вырастет на 7%. «Исходя из общемировой тенденции мы уверены в привлекательности направления и у нас – во всем мире этот сегмент популярен за счет экологичности», – пояснил эксперт.

Директор центра использования газа ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (входит в ОАО «Газпром) Станислав Люгай

К тому же в России сегодня удалось снизить стоимость перевода на газовое оборудование - с 12-15 тыс. до 2-3,5 тыс. рублей. По словам замначальника управления реализации и маркетинга ООО «Газпром Газомоторное топливо» Юрия Смолина, это стало возможно, благодаря созданию союза предприятий газомоторной отрасли.

«В целом, создание современной газомоторной инфраструктуры, актуализация законодательства, работа с производителями газомоторного транспорта – главное направление для нас и наших партнеров. Уже действуют партнерские программы с такими предприятиями, как ГАЗ и КамАЗ, АвтоВаз по производству техники с газовым оборудованием», – сообщил он.

Смолин уверен, что переход на газомоторное топливо перспективен: природный газ примерно на 30% дешевле бензина, на 50% – дизеля, а энергетические свойства те же. По данным «Газпрома», выхлоп у такого топлива на 60% менее вредный, к тому же газ уменьшает износ двигателей на 35-45%. «Несмотря на то, что наш рынок в зачаточном состоянии, мы намерены занять лидерские позиции. Для этого мы развиваем культуру использования КПГ и сеть для сбыта газомоторного топлива. Уже к 2023 году мы намерены реализовать 4,1 млрд куб. метров компримированного газа», - заверил он.

Газомоторное топливо в Петербурге

В Петербурге и области, по данным «Газпрома», сегодня работают шесть так называемых газовых заправок. В этом году планируют запустить еще три станции в Петербурге и одну в Гатчине. «Всего мы планируем на ближайшие годы около десяти станций – я не могу сказать, на какой стадии сейчас разрешительная документация, но земельные участки уже выделены», – сообщил «Санкт-Петербург.ру» Юрий Смолин.

Замначальника управления реализации и маркетинга ООО «Газпром Газомоторное топливо» Юрий Смолин

Свою лепту в газомоторное развитие региона вносит и ООО «Кировский завод Газовые технологии» – в 2013 году компания подписала меморандум о сотрудничестве с ОАО «Газпром», где Кировский завод выступает частным инвестором.

Замдиректора по коммерческой деятельности ООО «Кировский завод Газовые технологии» Маргарита Тюрленева сообщила, что по договору с «Газпромом» в Петербурге и области компания строит четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции для пассажирских предприятий города. Станции намерены разместить в Кингисеппе, Пикалево и поселке Горелово.

«В начале марта 2017 года мы получили разрешение на ввод АГНКС на территории Кировского завода, на проспекте Стачек, что позволит заправлять собственный транспорт предприятия и городской пассажирский транспорт», – сообщила Тюрленева, уточнив, что предприятие намерено перевести всю собственную технику на газ.

«Кировский завод» и «Газпром» также подписали «Дорожную карту» по совместному развитию газомоторной инфраструктуры на территории России для 14 газонаполнительных станций, восемь из которых будут в Петербурге и Ленинградской области. Маргарита Тюрленева отметила, что пока есть трудности в оформлении земель и документации на строительство – как правило, это долго. Осложняет ситуацию и то, что нет единых проектных решений для объектов газотопливной инфраструктуры.

Замдиректора по коммерческой деятельности ООО «Кировский завод Газовые технологии» Маргарита Тюрленева

Как пассажирские автобусы переводят на газ

Первыми идею перевода транспортного парка на природный газ поддержали пассажирские компании.

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» в 2000-х годах перевело на газомоторное топливо 102 автобуса седьмого автопарка на Кубинской. В 2017-м предприятие закупит еще сто газовых автобусов. Советник генерального директора «Пассажиравтотранса» по техническим вопросам Сергей Маевский уверяет, что к 2023 году парк газовых автобусов составит 1 231 единицу. Для этого реконструируют автопарки № 5, 6 и 7. Переоборудование одного парка обойдется примерно в 1 млрд рублей.

«Один из наших перспективных проектов: строительство автопарка на 400 газовых машин в районе Каменки – там активно строят жилье и люди будут нуждаться в перевозках. У нас там уже есть площадка под парк и газовая труба для нужд заправки», – сообщил Сергей Маевский.

Правда, переходить на газ оказалось не так просто, поскольку сейчас автобусы толком негде заправлять. «У нас работает одна заправка на Пулковском шоссе, и это очень мало. При существующих ценах на газ переход тянет экономику вниз – время на окупаемость как раз равно сроку службы автобуса, – подсчитал Сергей Маевский. – Сейчас у нас каждый автобус совершает около десяти км непроизводственного пробега, 40 минут водитель теряет на заправке. Безусловно, издержки должны компенсироваться из бюджета».

Маевский уверен, что все издержки покроются после строительства нового парка: «Транспорт выйдет на окупаемость уже в первый год эксплуатации машин, а значит стоимость строительства можно будет компенсировать».

Конференции AutoInvest 2017, круглый стол «Перспективы использования газомоторного топлива»

Кто готов «давить на газ»?

Несмотря на то, что развитию газомоторной отрасли дали старт еще три года назад, в том числе на уровне верховной власти, о массовом переходе на газ заявлять пока рано – статистика говорит сама за себя.

Тем не менее, поскольку в числе активных интересантов и лично президент, и такие гиганты отрасли, как «Газпром» и «Роснефть», можно предположить, что переход на газ все же удастся простимулировать. Прирост возможен скорее за счет пассажирского транспорта (автобусы, железнодорожный транспорт, авиация, флот). Что касается частников, то пока не будет инфраструктуры и массового производства газовых авто, особой популярности газомоторного топлива ждать не приходится.