Роман Шайхайдаров: Горожане не знают, что могут влиять на качество жизни

«Санкт-Петербург.ру» продолжает беседы об экологии Петербурга. В прошлый раз мы говорили о необходимости частной инициативы и капиталов в решении экологических проблем.
Наш сегодняшний собеседник – куратор движения «Красивый Петербург» в Приморском районе Роман Шайхайдаров рассказал о механизмах изменения законодательства и собственном опыте законотворчества, а также о том, почему на самом деле громкие нарушения экологической безопасности не становятся общегородской повесткой.
Роман, что вы можете сказать об экологических проблемах горда и Приморского района, которым вы непосредственно занимаетесь?
– Мы проводили комплексное исследование и выяснили, что ключевые проблемы города – дефицит зеленых насаждений и их неравномерное распределение по территориям районов. Действующее законодательство о зеленых насаждениях далеко от совершенства: оно, конечно, защищает интересы горожан по объемам зелени на человека, но о равномерном распределении парков и скверов по жилым кварталам в нем ничего не сказано. Нормативы по количеству зеленых насаждений привязаны к границам района. К примеру, норматив Приморского – 12 кв. метров на жителя, однако основная часть зеленых массивов сосредоточена в северо-западной части района, в то время как другие территории остаются без зелени. Этот диссонанс серьезно бьет и по качеству жизни горожан, и по экологической безопасности.
Норма закона о количестве зеленых насаждений в городе почти не исполняется, везде существует дефицит. Кроме того, многие зеленые участки до сих пор не включены в состав ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования), а значит – не защищены законом.
В конце 2015 года проводилась инвентаризация зеленых насаждений. Тогда в закон внесли поправки – и многие неучтенные ранее островки зелени удалось защитить. К сожалению, это был единственный положительный момент за десятилетнюю историю уничтожения насаждений. Несмотря на поправки, ключевые участки Приморского района – часть парка 300-летия Петербурга и сквер на Савушкина, 112, так и не вошли в состав ЗНОП и до сих пор находятся под угрозой. Власть постоянно издает постановления, чтобы пустить их под «нож» застройки. В свою очередь, наша задача как жителей Петербурга делать все возможное для спасения этих участков. К примеру, петиция за сохранение части парка набрала более 90 тыс. подписей.
Листовки на митинге в парке 300-летия, февраль 2016 года. Фото: vince-crane.livejournal.com
Есть данные научных исследований, которые проводились в последнее десятилетие. Они доказали: проживание рядом с парком способствует продлению жизни на 10-15 лет, отсутствие же зелени, наоборот, угнетает организм человека. Одно из последних исследований, которое меня впечатлило, говорит о том, что проживание рядом с магистралями может привести к старческому слабоумию. Представьте себе: пожилой человек и без того слаб, а тут он еще и лишается возможности мыслить. И все из-за того, что рядом тысячи автомобилей вместо сквера, где можно было бы отдохнуть, улучшить свое состояние.
В Приморском районе предостаточно оживленных трасс, а из всех доступных зеленых зон – только парк 300-летия. К сожалению, сейчас в городе не уделяют внимание развитию ЗНОП шаговой доступности. Более того, постоянно идет их сокращение в угоду строительной деятельности. Интересно, что власти, осваивая участки под застройку, постоянно укоряют жителей парком 300-летия: «У вас же все хорошо, зелени много». Но никто не учитывает, что парк находится на территории одного муниципального образования (МО 65), а на территории района – целых пять муниципалитетов. В итоге, этого парка не только не хватает на район, но и свой муниципалитет он обеспечивает всего на ¾. Опять же, власть не учитывает, что человеку, который хочет погулять в парке, нужно либо ехать несколько остановок на общественном транспорте, либо идти вдоль трасс, через ту же Планерную, где высокий автомобильный трафик и нет пешеходных зон. Будет ли польза от такой прогулки? Не думаю.
Отсутствие зелени, помноженное на застройку, влечет за собой и проблему нехватки пространства. Новые строящиеся объекты систематически грешат дефицитом машиномест, результат – двор, превращенный в парковку. То есть у людей нет пространства для перемещения, нет зеленых зон, чтобы разнообразить пейзаж. Нужно ли пояснять, как «благотворно» это влияет на психологическое состояние горожанина.
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Роман Шайхайдаров. Фото из личного архива
Как можно исправить такие перекосы? Как технически воплотить в жизнь эту инициативу?
– Сегодня мы вышли на создание народной законотворческой инициативы, касающейся развития ЗНОП. Ее суть в том, чтобы закрепить зеленые насаждения в границах муниципальных образований. Это даст перерасчет зелени отдельно для каждого муниципалитета, а значит, снизит дисбаланс по количеству зелени. На мой взгляд, таким образом в городе начнут появляться скверы и парки шаговой доступности. В своей инициативе мы ссылаемся на Конституцию РФ, где обозначено право на комфортную жизнь – жители имеют право иметь зеленую зону рядом с домом, а не в пяти-десяти остановках от него.
Для этого нужно внести изменения в методику расчетов, которая прописана в законе «О зеленых насаждениях», и определить нормативы для территории каждого из 111 муниципалитетов. По аналогичной инициативе, которую провели в Нью-Йорке, когда жители пересчитали деревья и внесли результаты в интерактивную карту учета.
Каким образом можно донести проект до Смольного?
- Запустить официальную процедуру – через профильные комиссии ЗакС, администрацию губернатора, комитеты, общественные советы и площадку уполномоченного по правам человека, а также привлекая внимание СМИ. Очень важно информировать людей о методиках работы с представителями власти, развивать юридическую грамотность. Как показывает опыт, если действовать конструктивно и нарабатывать правомочную базу для внесения поправок в законы, как правило, власть прислушивается и готова к обсуждению. Безусловно, к проекту необходимо привлечь внушительный человеческий ресурс, поскольку задача не самая простая и охватывает весь город.
Что вы знаете о проблеме неприятного запаха в Приморском районе и его причинах?
– Проблема неприятного запаха с полигона ТБО «Новоселки» более чем очевидна – запах очень узнаваем. Влияние оказывается на три района, примерно в радиусе 40 км. Мне попадались результаты исследований, где одна из причин запаха – уничтоженная лесополоса для строительства завода Nissan и дороги в Каменку. Таким образом, если раньше запах диффундировал и не долетал до жилых массивов, то теперь там образовался воздушный коридор – «ароматы» беспрепятственно идут в сторону Комендантской площади. Заметьте, в этой истории с запахом мы снова вышли к теме нехватки и незащищенности зеленых насаждений.
На мой взгляд, проблема с полигоном показывает, насколько не бел и велик бизнес, связанный с утилизацией мусора. В данной ситуации, скорее всего, власть не является властью, не способна выполнять свою функцию. Заметьте, какие бы ни делались заявления, мы видим, что на полигоне по-прежнему работают самосвалы с отходами, мусор прибывает, но никакой переработки не ведется – официально свалка уже несколько лет не принимает отходы. То, что я озвучил, подтверждает отстраненность власти от проблемы. Она либо не может преодолеть полукриминальный бизнес, либо вовлечена в него, либо боится. Так что глобальная причина – отсутствие политической воли.
Есть профилактические мероприятия, которые могли бы эффективно удерживать запах, пока мы не можем локализовать источник. Запах бы капсулировался и не попадал в район. Но ведь и этого официально никто не предлагает – никаких планов по устранению источника вони нет.
Приморский район. Фото: econom-electrik.ru
Как обратить внимание властей на проблему? Ведь очевидно ухудшение качества жизни людей.
– Я с уверенностью могу сказать: когда проблема запаха станет городской повесткой, а лучше – федеральной, тогда назначат ответственное лицо, которое обязано будет отчитываться перед руководством. В этом и будет выражена политическая воля, дело сдвинется с мертвой точки. Но самое главное: жители должны признать запах проблемой и начать конкретные действия к тому, чтобы она стала общегородской повесткой. Пока что протестные волны малоэффективны – общественное мнение не удерживается долго и люди продолжают терпеть. Мы упираемся в безразличие и гражданское дезертирство жителей.
Например, есть ЖК «Юбилейной квартал». Люди, зная, что у них нет дороги, покупали жилье и никого ничто не беспокоило. Когда заселились, тогда и пошли протесты, и это было настолько неуверенно… То есть машину им жалко, а запах могут и потерпеть. Понимаете, люди не видят серьезной проблемы в запахе. Это при том, что Приморский район, на мой взгляд, один из самых пассионарных в городе. Понятно, что тут в силу вступает аргумент: мы платим налоги и зачем мы будем заниматься проблемами властей? К сожалению, это не работает. Без гражданской активности жителей выхода не предвидится.
Я, когда смотрю комментарии по любой повестке, сталкиваюсь с массой абсолютно неадекватных пассажей. По наблюдениям, люди вовлечены в проблемы, которые их лично не касаются – Америка, Украина, заговоры и прочее, а то, что находится под носом, не считается объектом осмысления, внимания. Так что основа любых решений – умение видеть реальные проблемы, отделяя их от пропагандистских.
Горожане не знают, что они влияют на качество жизни. Для изменений нужно информировать людей через федеральные СМИ, и вместо пропаганды говорить о реальных экологических проблемах. Причем не глобальных, а локальных – что происходит во дворе, на улице, в районе. Брать наши кейсы, обрисовывать, привлекать специалистов и давать методики решения. Тем более, год экологии – как раз тот момент, когда нужно больше говорить о конкретных проблемах окружающей среды. Я уверен, если бы такие передачи шли в прайм-тайм, отношение граждан менялось бы. Они бы думали не о том, что происходит в Сирии, а о том, что происходит у них во дворе.
К примеру, в той же Финляндии отправные точки решения экологических проблем – права человека, которые неукоснительно соблюдаются. У нас этих отправных пунктов нет, отсюда неисполнение. Если кто-то и начинает действовать, то первое, с чем он сталкивается, — давление системы на инициаторов изменений – она не помогает, а включает репрессионные механизмы (силовые структуры, администрации, представители ЖКХ). Плюс, у наших граждан проблема правосознания и правоприменения.
«Лахта-центр». Фото: lakhta.center/ru
Девелоперы считают, что строительство «Лахта-центра» может повлиять на решение проблемы запаха. Как думаете, сможет ли «Газпром» изменить существующую повестку и политическую волю в отношении зловония на севере Петербурга?
– До башни «Газпрома» запах, конечно же, долетит. Вряд ли это понравится топ-менеджерам компании. Поэтому с их стороны, безусловно, можно ожидать толчок к изменению отношения к проблеме. Правда, это будет зависеть от того, на каком этаже будет расположен кабинет высокого руководства.
Известно ли, как улучшали экологическую обстановку в 2013 году, который тоже был годом экологии. Можно ли считать, что экологическая обстановка изменится теперь?
– Улучшали слабо – это был скорее год популизма. Давайте сопоставим: именно в 2013 году были выбросы в озеро Байкал, заложили трассу на месте Химкинского леса. Иногда кажется, что, объявляя год с той или иной повесткой, создают информационный шум для того, чтобы делать нечто прямо противоположное заявленному. Решения принимают дилетанты – отсюда сомнительная результативность.
Хоть власти и говорят про год экологии, за один год мало что можно реально изменить. Но есть возможность собрать проблемы в общий справочник, разработать планы. Может быть, что-то и изменится. Кстати, если раньше мы брали пример с европейских государств, то сейчас есть собственные примеры. Та же Казань – в этом городе люди достигли в качестве жизни такого уровня, на который можно и нужно равняться. Более того, этот опыт доступен для всех остальных регионов России.