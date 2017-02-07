Роман Шайхайдаров: Горожане не знают, что могут влиять на качество жизни

«Санкт-Петербург.ру» продолжает беседы об экологии Петербурга. В прошлый раз мы говорили о необходимости частной инициативы и капиталов в решении экологических проблем.

Наш сегодняшний собеседник – куратор движения «Красивый Петербург» в Приморском районе Роман Шайхайдаров рассказал о механизмах изменения законодательства и собственном опыте законотворчества, а также о том, почему на самом деле громкие нарушения экологической безопасности не становятся общегородской повесткой.

Роман, что вы можете сказать об экологических проблемах горда и Приморского района, которым вы непосредственно занимаетесь?

– Мы проводили комплексное исследование и выяснили, что ключевые проблемы города – дефицит зеленых насаждений и их неравномерное распределение по территориям районов. Действующее законодательство о зеленых насаждениях далеко от совершенства: оно, конечно, защищает интересы горожан по объемам зелени на человека, но о равномерном распределении парков и скверов по жилым кварталам в нем ничего не сказано. Нормативы по количеству зеленых насаждений привязаны к границам района. К примеру, норматив Приморского – 12 кв. метров на жителя, однако основная часть зеленых массивов сосредоточена в северо-западной части района, в то время как другие территории остаются без зелени. Этот диссонанс серьезно бьет и по качеству жизни горожан, и по экологической безопасности.

Норма закона о количестве зеленых насаждений в городе почти не исполняется, везде существует дефицит. Кроме того, многие зеленые участки до сих пор не включены в состав ЗНОП (зеленые насаждения общего пользования), а значит – не защищены законом.

В конце 2015 года проводилась инвентаризация зеленых насаждений. Тогда в закон внесли поправки – и многие неучтенные ранее островки зелени удалось защитить. К сожалению, это был единственный положительный момент за десятилетнюю историю уничтожения насаждений. Несмотря на поправки, ключевые участки Приморского района – часть парка 300-летия Петербурга и сквер на Савушкина, 112, так и не вошли в состав ЗНОП и до сих пор находятся под угрозой. Власть постоянно издает постановления, чтобы пустить их под «нож» застройки. В свою очередь, наша задача как жителей Петербурга делать все возможное для спасения этих участков. К примеру, петиция за сохранение части парка набрала более 90 тыс. подписей.

Листовки на митинге в парке 300-летия, февраль 2016 года. Фото: vince-crane.livejournal.com

Есть данные научных исследований, которые проводились в последнее десятилетие. Они доказали: проживание рядом с парком способствует продлению жизни на 10-15 лет, отсутствие же зелени, наоборот, угнетает организм человека. Одно из последних исследований, которое меня впечатлило, говорит о том, что проживание рядом с магистралями может привести к старческому слабоумию. Представьте себе: пожилой человек и без того слаб, а тут он еще и лишается возможности мыслить. И все из-за того, что рядом тысячи автомобилей вместо сквера, где можно было бы отдохнуть, улучшить свое состояние.

В Приморском районе предостаточно оживленных трасс, а из всех доступных зеленых зон – только парк 300-летия. К сожалению, сейчас в городе не уделяют внимание развитию ЗНОП шаговой доступности. Более того, постоянно идет их сокращение в угоду строительной деятельности. Интересно, что власти, осваивая участки под застройку, постоянно укоряют жителей парком 300-летия: «У вас же все хорошо, зелени много». Но никто не учитывает, что парк находится на территории одного муниципального образования (МО 65), а на территории района – целых пять муниципалитетов. В итоге, этого парка не только не хватает на район, но и свой муниципалитет он обеспечивает всего на ¾. Опять же, власть не учитывает, что человеку, который хочет погулять в парке, нужно либо ехать несколько остановок на общественном транспорте, либо идти вдоль трасс, через ту же Планерную, где высокий автомобильный трафик и нет пешеходных зон. Будет ли польза от такой прогулки? Не думаю.

Отсутствие зелени, помноженное на застройку, влечет за собой и проблему нехватки пространства. Новые строящиеся объекты систематически грешат дефицитом машиномест, результат – двор, превращенный в парковку. То есть у людей нет пространства для перемещения, нет зеленых зон, чтобы разнообразить пейзаж. Нужно ли пояснять, как «благотворно» это влияет на психологическое состояние горожанина.

Роман Шайхайдаров. Фото из личного архива

Как можно исправить такие перекосы? Как технически воплотить в жизнь эту инициативу?

– Сегодня мы вышли на создание народной законотворческой инициативы, касающейся развития ЗНОП. Ее суть в том, чтобы закрепить зеленые насаждения в границах муниципальных образований. Это даст перерасчет зелени отдельно для каждого муниципалитета, а значит, снизит дисбаланс по количеству зелени. На мой взгляд, таким образом в городе начнут появляться скверы и парки шаговой доступности. В своей инициативе мы ссылаемся на Конституцию РФ, где обозначено право на комфортную жизнь – жители имеют право иметь зеленую зону рядом с домом, а не в пяти-десяти остановках от него.

Для этого нужно внести изменения в методику расчетов, которая прописана в законе «О зеленых насаждениях», и определить нормативы для территории каждого из 111 муниципалитетов. По аналогичной инициативе, которую провели в Нью-Йорке, когда жители пересчитали деревья и внесли результаты в интерактивную карту учета.

Каким образом можно донести проект до Смольного?

- Запустить официальную процедуру – через профильные комиссии ЗакС, администрацию губернатора, комитеты, общественные советы и площадку уполномоченного по правам человека, а также привлекая внимание СМИ. Очень важно информировать людей о методиках работы с представителями власти, развивать юридическую грамотность. Как показывает опыт, если действовать конструктивно и нарабатывать правомочную базу для внесения поправок в законы, как правило, власть прислушивается и готова к обсуждению. Безусловно, к проекту необходимо привлечь внушительный человеческий ресурс, поскольку задача не самая простая и охватывает весь город.

Что вы знаете о проблеме неприятного запаха в Приморском районе и его причинах?

– Проблема неприятного запаха с полигона ТБО «Новоселки» более чем очевидна – запах очень узнаваем. Влияние оказывается на три района, примерно в радиусе 40 км. Мне попадались результаты исследований, где одна из причин запаха – уничтоженная лесополоса для строительства завода Nissan и дороги в Каменку. Таким образом, если раньше запах диффундировал и не долетал до жилых массивов, то теперь там образовался воздушный коридор – «ароматы» беспрепятственно идут в сторону Комендантской площади. Заметьте, в этой истории с запахом мы снова вышли к теме нехватки и незащищенности зеленых насаждений.

На мой взгляд, проблема с полигоном показывает, насколько не бел и велик бизнес, связанный с утилизацией мусора. В данной ситуации, скорее всего, власть не является властью, не способна выполнять свою функцию. Заметьте, какие бы ни делались заявления, мы видим, что на полигоне по-прежнему работают самосвалы с отходами, мусор прибывает, но никакой переработки не ведется – официально свалка уже несколько лет не принимает отходы. То, что я озвучил, подтверждает отстраненность власти от проблемы. Она либо не может преодолеть полукриминальный бизнес, либо вовлечена в него, либо боится. Так что глобальная причина – отсутствие политической воли.

Есть профилактические мероприятия, которые могли бы эффективно удерживать запах, пока мы не можем локализовать источник. Запах бы капсулировался и не попадал в район. Но ведь и этого официально никто не предлагает – никаких планов по устранению источника вони нет.

Приморский район. Фото: econom-electrik.ru

Как обратить внимание властей на проблему? Ведь очевидно ухудшение качества жизни людей.

– Я с уверенностью могу сказать: когда проблема запаха станет городской повесткой, а лучше – федеральной, тогда назначат ответственное лицо, которое обязано будет отчитываться перед руководством. В этом и будет выражена политическая воля, дело сдвинется с мертвой точки. Но самое главное: жители должны признать запах проблемой и начать конкретные действия к тому, чтобы она стала общегородской повесткой. Пока что протестные волны малоэффективны – общественное мнение не удерживается долго и люди продолжают терпеть. Мы упираемся в безразличие и гражданское дезертирство жителей.

Например, есть ЖК «Юбилейной квартал». Люди, зная, что у них нет дороги, покупали жилье и никого ничто не беспокоило. Когда заселились, тогда и пошли протесты, и это было настолько неуверенно… То есть машину им жалко, а запах могут и потерпеть. Понимаете, люди не видят серьезной проблемы в запахе. Это при том, что Приморский район, на мой взгляд, один из самых пассионарных в городе. Понятно, что тут в силу вступает аргумент: мы платим налоги и зачем мы будем заниматься проблемами властей? К сожалению, это не работает. Без гражданской активности жителей выхода не предвидится.

Я, когда смотрю комментарии по любой повестке, сталкиваюсь с массой абсолютно неадекватных пассажей. По наблюдениям, люди вовлечены в проблемы, которые их лично не касаются – Америка, Украина, заговоры и прочее, а то, что находится под носом, не считается объектом осмысления, внимания. Так что основа любых решений – умение видеть реальные проблемы, отделяя их от пропагандистских.

Горожане не знают, что они влияют на качество жизни. Для изменений нужно информировать людей через федеральные СМИ, и вместо пропаганды говорить о реальных экологических проблемах. Причем не глобальных, а локальных – что происходит во дворе, на улице, в районе. Брать наши кейсы, обрисовывать, привлекать специалистов и давать методики решения. Тем более, год экологии – как раз тот момент, когда нужно больше говорить о конкретных проблемах окружающей среды. Я уверен, если бы такие передачи шли в прайм-тайм, отношение граждан менялось бы. Они бы думали не о том, что происходит в Сирии, а о том, что происходит у них во дворе.

К примеру, в той же Финляндии отправные точки решения экологических проблем – права человека, которые неукоснительно соблюдаются. У нас этих отправных пунктов нет, отсюда неисполнение. Если кто-то и начинает действовать, то первое, с чем он сталкивается, — давление системы на инициаторов изменений – она не помогает, а включает репрессионные механизмы (силовые структуры, администрации, представители ЖКХ). Плюс, у наших граждан проблема правосознания и правоприменения.

«Лахта-центр». Фото: lakhta.center/ru

Девелоперы считают, что строительство «Лахта-центра» может повлиять на решение проблемы запаха. Как думаете, сможет ли «Газпром» изменить существующую повестку и политическую волю в отношении зловония на севере Петербурга?

– До башни «Газпрома» запах, конечно же, долетит. Вряд ли это понравится топ-менеджерам компании. Поэтому с их стороны, безусловно, можно ожидать толчок к изменению отношения к проблеме. Правда, это будет зависеть от того, на каком этаже будет расположен кабинет высокого руководства.

Известно ли, как улучшали экологическую обстановку в 2013 году, который тоже был годом экологии. Можно ли считать, что экологическая обстановка изменится теперь?

– Улучшали слабо – это был скорее год популизма. Давайте сопоставим: именно в 2013 году были выбросы в озеро Байкал, заложили трассу на месте Химкинского леса. Иногда кажется, что, объявляя год с той или иной повесткой, создают информационный шум для того, чтобы делать нечто прямо противоположное заявленному. Решения принимают дилетанты – отсюда сомнительная результативность.

Хоть власти и говорят про год экологии, за один год мало что можно реально изменить. Но есть возможность собрать проблемы в общий справочник, разработать планы. Может быть, что-то и изменится. Кстати, если раньше мы брали пример с европейских государств, то сейчас есть собственные примеры. Та же Казань – в этом городе люди достигли в качестве жизни такого уровня, на который можно и нужно равняться. Более того, этот опыт доступен для всех остальных регионов России.