Андрей Анохин: Зловоние на севере Петербурга – экологическая проблема № 1 для города и горожан

Когда речь заходит об экологии и качестве городской среды Петербурга, наиболее яркий маркер последних лет – невыносимая вонь, что накрывает северные районы Петербурга. Проблема находила отражение в петиции, которая собрала более семи тыс. подписей, а также вошла в предвыборные кампании 2016 года. Выборы давно позади, и «Санкт-Петербург.ру» решил пообщаться с уже действующим депутатом ЗакС, а по совместительству – жителем Приморского района Андреем Анохиным. Парламентарий считает ликвидацию полигонов на севере города своей основной задачей на ближайшую пятилетку.

Андрей Юрьевич, вы входите в состав комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам. В вашем ведении лежат вопросы качества городской среды, которую нельзя рассматривать изолированно от вопросов экологии города. Какие, на ваш взгляд, острые экологические проблемы существуют в Петербурге?

– Одна из основных проблем – запах, который локализован в Приморском районе. Я считаю, что это экологическая проблема номер один для города. Поясню почему: Петербург носит звание культурной столицы России, более того, в 2018 году мы примем Чемпионат мира по футболу. Нужно ли пояснять, что в Северной столице не должно быть опасных полигонов, которые дурно пахнут и влияют на качество жизни горожан. Я провел мониторинг и могу сказать, что подобной ситуации и такого отношения к проблемам нет ни в одном другом городе Европы.

Как давно вы занимаетесь этой проблемой? Какие наблюдения?

– Проблема запахов комплексная. В основном вонь идет с полигона ТБО «Новоселки», в меньшей степени – с полигона осадка сточных вод «Северный». Если с «Водоканалом» позиция более-менее ясна, они ведут рекультивацию, и есть понимание сроков, то по вопросу свалки никаких решений нет. Меня беспокоит, что у властей до сих пор нет концепции по данному вопросу. Есть возможные отписки, есть всевозможные ответы на мои запросы, но стратегии – нет.

Депутат Андрей Анохин. Фото: ogurcova-portal.com

Я уже несколько лет веду переписку по этому вопросу, поскольку вижу прямое нарушение закона: рядом со свалкой ТБО в Левашово работают два аэродрома, хотя по закону в радиусе 15 км от объектов авиации не должно быть никаких свалок. Полигон «Новоселки» – прямая угроза гражданам. В любой момент там может произойти катастрофа из-за огромного количества птиц, которые могут попасть в турбины самолетов.

Как мы знаем, на полигон, который не должен функционировать с 2013 года, по сей день свозят мусор. Свалка открывает ряд коррупционных составляющих: на этом месте была природная защита из лесов, которую вырубили под интересы девелоперов. Причем не понятно, чиновник какого уровня должен понести ответственность за возникшую ситуацию, связанную и с незаконной работой полигона, и с распространением запахов. Ведь по сути, на данном этапе мы наблюдаем экологическую катастрофу, по которой нет четкой позиции власти.

Если посмотреть шире, то мы видим следующее: свалка находится на въезде в город со стороны КАД. То есть запах уже стал некой «визитной карточкой» Петербурга, что недопустимо и должно срочно исправляться.

Кому выгодно наличие проблемы?

– Всем компаниям, которые привозят туда мусор. Объем финансирования там большой, поэтому никто не заинтересован в скорейшем решении проблем.

Какая позиция у Смольного и как на нее можно повлиять?

– Я убежден, что проблема напрямую касается всех профильных вице-губернаторов. Но те ответы, которые я получил, говорят об отсутствии четкой позиции. Там пишут, что воздух дезодорируют – это вызывает улыбку. Но я со своей стороны делаю все возможное, чтобы свалку ТБО признали федеральной проблемой. Необходимы гигиенически нормативы качества атмосферного воздуха в части запахов, чтобы вопросы контроля лежали в ведении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Сейчас нормативов и контроля нет.

В своей депутатской деятельности я ставлю первостепенную задачу – сформировать концепцию по решению этой проблемы в Приморском районе. Это задача № 1, и следующий этап — контроль за реализацией этой концепции. Вот такое решение я вижу по данной проблематике.

Фото: vk.com/spb_stop_reek

Как поступать с теми, кто владеет полигонами?

– Для полигона «Северный» нужны, пожалуй, более четкие задачи, чтобы не оттягивать решение во времени. Правда, за счет городских инвестпрограмм и субсидирования там проблема хоть как-то решается. Вторая часть – полигон ТБО, который принадлежит ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» (МБПО-2), его надо закрывать и вкладывать деньги, чтобы полностью уничтожить мусор с применением новых технологий и разработок в части эффективных методов утилизации. Город должен озадачиться тем, куда этот мусор доставить и где переработать в кратчайшие сроки.

Знаете ли вы что-то о технологических решениях?

– Не берусь принимать на себя решение за экологов. Но у меня есть план, как развернуть государственные органы в сторону проблемы, как поставить вопрос на федеральном уровне. Депутат действует просто. Это «народная дубина», которая следит за исполнением законов исполнительной властью и реагирует на потребности жителей. Я нахожу юридическую составляющую вопроса, пишу обращения в надзорные органы. Если проблема умалчивается, то организовываю общественный резонанс — это методология публичного обсуждения, выход на федеральный уровень, на уровень чиновников, которые могут влиять на решение.

По вопросу свалки я уже подготовил соответствующее обращение на имя Сергея Иванова. Полагаю, что год экологии – реальный повод для выдвижения подобных инициатив.

Есть мнение, что на проблему запахов в Приморском может благотворно повлиять «Газпром», который в скором времени переберется в «Лахта-центр». Что вы думаете об этом?

– Запах от полигонов – это городская проблема, и бизнес, конечно, может оказывать поддержку. Но это – не его задача. Как депутат, я не могу себе позволить ожидать решений со стороны «Газпрома», ведь это я же имею в своем избирательном округе проблему, следовательно, решать ее мне.

Фото: vk.com/spb_stop_reek

Какими еще экологическими проблемами вы занимаетесь и как оцениваете качество городской среды?

– Больше я не ставлю для себя никаких других экологических задач, в рамках работы комиссии по городскому хозяйству моя основная задача — недопущение строительства на территории воинских захоронений и кладбищ. Свалка – пока единственная для меня приоритетная задача. Если за пять лет я этот вопрос не решу, то не пойду на следующие выборы в ЗакС.

Как вы оцениваете активность горожан? Видят ли они проблему и насколько активно действуют?

– Оцениваю положительно. Буквально на днях я встречался с инициативной группой молодых ребят. Они живут в Каменке, рядом с «Юбилейным кварталом». Несмотря на то, что пока они не придумали себе названия, они очень деятельны, формируют разумную концепцию по борьбе со зловонием в районе. Я, конечно же, буду помогать – меня радует, что молодежь пытается формировать настоящее гражданское общество.