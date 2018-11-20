Ученые признали Индию и Непал странами с самым грязным воздухом

Непал и Индию признали странами с самой большой концентрацией загрязненного воздуха. Об этом говорится в исследовании, которое провел Институт энергетической политики Чикагского университета.

По данным ученых, воздух в двух странах настолько грязный, что сокращает продолжительность жизни граждан примерно на четыре года.

В индийских штатах Бихар и Уттар-Прадеш сложилась еще более сложная ситуация. Если бы в них соблюдались условия для поддержания чистоты воздуха, которые предлагает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), люди в среднем могли бы жить на шесть лет дольше.

Помимо этого, ученые выяснили, что около 5,5 млрд человек в мире живут в регионах, где уровень загрязнения воздуха превышает нормы ВОЗ.