Ленобласть первой в России отказалась от одноразового пластика на концертах и фестивалях

Ленинградская область первым из всех регионов России отказалась от использования одноразового пластика на массовых мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета по культуре.

Согласно постановлению властей, под запрет попала пластиковая посуда, пакеты и упаковки. Новое правило появилось после испытаний на нескольких фестивалях и концертах, которые были признаны успешными.

В правительстве Ленобласти отметили, что на бумажных материалах проще наносить фирменные логотипы и различную информацию, что помогает продвигать мероприятия. Впервые этим воспользовались на фестивале «Мелодия трех морей», который проходил в Выборге с 6 по 8 июля.

По данным «Гринпис», полный или частичный запрет одноразового пластика практически не распространен в мире. Ограничения введены в нескольких штатах США, в том числе в Калифорнии, а также во Франции.