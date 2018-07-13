  • 13 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 20:19 62.6325  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 20:19 73.0996  
Нефть($) 13.07.2018 75.32 +1.25
Нефть(p) 13.07.2018 4695.68 +53.86

Ленобласть первой в России отказалась от одноразового пластика на концертах и фестивалях

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Запрет ввели после успешного эксперимента, который прошел на нескольких массовых мероприятиях.

Ленинградская область первым из всех регионов России отказалась от использования одноразового пластика на массовых мероприятиях. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитета по культуре.

Согласно постановлению властей, под запрет попала пластиковая посуда, пакеты и упаковки. Новое правило появилось после испытаний на нескольких фестивалях и концертах, которые были признаны успешными.

В правительстве Ленобласти отметили, что на бумажных материалах проще наносить фирменные логотипы и различную информацию, что помогает продвигать мероприятия. Впервые этим воспользовались на фестивале «Мелодия трех морей», который проходил в Выборге с 6 по 8 июля.

По данным «Гринпис», полный или частичный запрет одноразового пластика практически не распространен в мире. Ограничения введены в нескольких штатах США, в том числе в Калифорнии, а также во Франции.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Яблочный дух: топ-5 заведений Петербурга, где наливают освежающий сидр

    «Санкт-Петербург» изучил, где в Северной столице подают самый вкусный яблочный напиток.

    читать далее →

    Прохлада и веселье: топ-6 лучших пляжей Ленобласти, где разрешено купаться

    Роспотребнадзор запретил купаться в Северной столице, поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел несколько озер, где официально разрешено принимать водные процедуры.

    читать далее →

    Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

    Портал «Санкт-Петербург.ру» изучил популярные породы собак в Северной столице и рассказывает, где их можно приобрести.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Отдых в лесу: что взять с собой и как не заблудиться

    «Санкт-Петербург.ру» собрал главные правила и рекомендации специалистов, которые помогут не испортить впечатления от природы.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram