Девять пригородов и парков Петербурга получат статус особо охраняемых

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подписал закон, предоставляющий статус особо охраняемых природных территорий девяти пригородам и паркам.

В списке оказались курорты Финского залива: Сестрорецкие дюны, Лисий Нос, Тарховский мыс, лесопарк Гагарка и Пухтолова гора, береговой уступ Серово. Также в него вошли Баболовский парк в Пушкине, Юнтоловский лесопарк в Приморском районе и Левашовский лес.

Согласно Экологическому кодексу города, на особо охраняемых природных территориях ограничена хозяйственная или другая деятельность, а также предоставление земель. Новые территории получат статус особо охраняемых после комплексного экологического обследования.

Из действующего перечня исключены парк "Сосновка", сад Бенуа и долина Муринского ручья после того как материалы комплексного экологического обследования этих объектов уже получили положительное заключение государственной экспертизы.

В настоящий момент в Северной столице есть 15 особо охраняемых природных территорий регионального значения общей площадью более 6,1 тыс. гектар - более 4% площади Петербурга.