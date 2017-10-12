На организатора свалки в Колпино заведено уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной свалки Колпино. Она была выявлена в начале сентября у строящегося жилого квартала «Новое Колпино», сообщает МОО «Зеленый фронт».

На свалке находились, в том числе, опасные отходы. К примеру, было обнаружено 287 люминесцентных ламп, которые пришлось утилизировать

Арендатор участка — компания «Строй-Транс Ижорский» — привлечена к административной ответственности. Ей придется возместить ущерб природе. Кроме того, ожидается и судебное разбирательство в рамках возбужденного уголовного дела.