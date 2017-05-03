Петербургские экологи помогают жабам перейти через дорогу (ФОТО)

В заказнике "Сестрорецкое болото" активисты помогают жабам и лягушкам перебраться через автотрассу. Таким образом экологи хотят сохранить популяцию редких земноводных.

"В конце апреля - начале мая у земноводных начинается период нереста, когда они либо идут к водоему, в котором мечут икру, либо продвигаются в обратную сторону, уже после нереста", - рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

За неделю участники акции спасают от гибели на дорогах до 15 тыс. серых жаб. Водители обычно не обращают внимания на лягушек на дороге, и в этих местах под колесами автомобилей, по данным экологов, в период миграции погибали до сотни земноводных в день.

Серые жабы не внесены в Красную книгу региона, тем не менее, как отмечают зоологи, это довольно редкий вид, и количество особей по всему Северо-Западу постоянно сокращается.

Фото: комитет по природопользованию