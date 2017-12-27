СК "Орион плюс" накажут за сброс сточных вод в Обводный канал

Строительную компанию «Орион плюс» накажут за сброс сточных вод в Обводный канал, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на департамент Росприроднадзора по СЗФО.

С жалобой в ведомство обратились петербуржцы, заявившие о нарушениях при проведении строительных работ. За пользование водным объектом без соответствующего решения компанию привлекли по статье 7.6 КоАП РФ.

Специалисты Росприроднадзора и сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западу 14 декабря взяли пробы воды выше и ниже по течению от места стройплощадки. Выяснилось, что в пробах по течению ниже концентрация целого ряда загрязняющих веществ оказалась выше.

«Данный факт свидетельствует о наличии негативного влияния сброса сточных вод с территории строительной площадки на водный объект», – пояснили в Росприроднадзоре.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела в отношении ООО «СК «Орион плюс» по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение). По окончании расследования фирму ждут меры административного воздействия.

«Орион плюс» ведет строительство развязки на Обводном канале. Стоимость работ – 1,53 млрд рублей. Речь идет об участке по южному берегу Обводного канала, который проходит от протоки Французского ковша до проспекта Обуховской Обороны.