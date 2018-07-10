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Гастроли с квашеной капустой и салом: Пугачева дала первое большое интервью за 10 лет

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© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

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Алла Борисовна рассказала о маленькой комнате в доме на Таганке, о первом выступлении на сцене, о муже Максиме Галкине, который заблудился в детстве, а также об отношении к старости.

Алла Пугачева с 16 лет была на гастролях, и лишь несколько лет назад ушла со сцены, сейчас ей 69. Актер Олег Меньшиков 10 июля на своем канале в YouTube опубликовал первое большое откровенное интервью знаменитой певицы за последние 10 лет.

Разговор начался с воспоминания Меньшикова о телефонном звонке Аллы Борисовны, когда она предложила ему посидеть, выпить и поговорить. Пока он был в шоке, она решила, что можно и просто помолчать. На что Алла Пугачева с ноткой юмора, которая сохранится на протяжении всего разговора, ответила, что ей, значит, просто и правда хотелось поговорить.

Запись программы проходила в мае в московском театре имени Ермоловой. «Санкт-Петербург.ру» коротко рассказывает о самых важных моментах интервью.

Детство

 

Мама назвала ее в честь Аллы Константиновны Тарасовой, а папа в честь Аллы Ларионовой. Жила Алла Борисовна в детстве совсем не так, как сейчас. То был не дворец, а одна комната на пятерых. Бабушка на кухне, Алла на диване, родители и маленький брат рядом со швейной машинкой и шкафом, где-то там, за ширмочкой в углу. Посередине комнаты стол и новая кресло-кровать. Если разобрали – то все, уже не пройти и ждать до утра. Сейчас ей иногда снится тот самый дом на Таганке.

«Моя мама была страшно удивлена, когда я ей сказала, что помню момент своего рождения», – делится Алла Пугачева и описывает яркие лампы над головой, а также срочную операцию на горле сразу после рождения.

В детстве Алла Борисовна, по ее словам, носила прозвище дикарка. При этом регулярно ходила в музыкальную школу и совсем не умела отдыхать. Если задали сыграть 20 раз вот такую-то композицию – юная Алла ровно столько раз и сыграет. Кстати, в ту небольшую комнатку как-то влезло пианино.

Молодость, первые гастроли

 

Пугачева рассказала, что жизнь изменилась в 16 лет, когда она попала на свой первый гастрольный концерт. В красных лакированных сапогах. Случайно.

Алла и ее подруга Карина смотрели концерт и искренне громко смеялись над тем, что 10 девушек одна за другой выходят и поют песню про робота в сапогах. Их решили разыграть и предложили спеть лучше. Алла Борисовна согласилась. Спела только после того, как получила такие же смешные красные лакированные сапоги на высоком каблуке. Через пять минут ей предложили небольшое гастрольное турне.

Родители отпустили ее тогда только после долгих уговоров, при этом снарядив в дорогу огромной банкой квашеной капусты и салом. Сейчас Примадонна скорее с радостью и смехом вспоминает эти годы, считая, что события нужно не снимать на телефон, а запечатлевать в душе.

Популярность

 

Популярность пришла с песнями, отрезала Пугачева. Сначала это были роли лишь в небольших заставках, а потом молодая Алла пела «На тебе сошелся белый свет» Эдиты Пьехи и «Оранжевое небо» Ирмы Сохадзе. Уже после стала «законодательницей моды» на эстраде – стала записывать и выпускать клипы.

Пугачева утверждает, что уважаемые популярные исполнители не восприняли ее всерьез, как и многих других, например, Андрея Макаревича с «Машиной времени». Тогда никто и не думал, что непонятные, на первый взгляд, бессодержательные короткие песни с таким же видеорядом станут абсолютной нормой уже в ближайшем будущем, а бунтарская молодежь превратится в классику российской эстрады.

Разговор по большей части затрагивал личные темы. Олег Меньшиков хотел узнать у Аллы Борисовны не только о её детстве, но и о новой семье.

Семейная жизнь

 

Семейная размеренная жизнь тоже полна приятных моментов, которыми хочется поделиться, заявила Пугачева. Максим Галкин, по ее словам, – старичок, заблудившийся в детстве. Мечтал о замке – построил дворец. Мечтал о сказке – поставил Гарри, Гулю, Корнвелла и Тибальда у входа, четыре горгульи, с которыми Алла Борисовна в шутку здоровается.

Лиза, ее дочь, больше математик, чем артистка. Недавно она перебила маму, которая рассказывала ей сказку на ночь. Лизе стало интересно, а подарили ли девочке в сказке на свадьбу швейную машину.

Отношение к старости

 

Примадонна спокойно говорит о том, что стареет. Сейчас у нее есть все, о чем можно мечтать: большая семья, уютный дом, огромный жизненный опыт за плечами. Но есть и то, чем Алла Борисовна особенно гордится: она достигла такого же успеха, как и Муслим Магомаев.

Годы, в которые начинаешь думать днями, – это настоящая радость по мелочам, считает Алла Борисовна. Она говорит, что удовольствием принимает как свой возраст, так и свою жизнь со всеми ее поворотами и препятствиями.

Видео: ОМ Олега Меньшикова / YouTube

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